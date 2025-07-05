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5 июля, 11:50

«Успеете ещё»: Блогер призвала россиянок строить карьеру после рождения детей

Медиаблогер Стабецкая: Сначала нужно родить, а потом строить карьеру

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Женщина способна построить успешную карьеру в любом возрасте, однако сейчас приоритетом должно стать деторождение. К такому выводу пришла медиаблогер и многодетная мама Дарья Стабецкая в эфире радио Sputnik.

Стабецкая подчеркнула, что возможности для профессионального роста остаются доступными и после сорока. Однако она предупредила, что с возрастом существенно возрастают риски для здоровья как самой женщины, так и будущего ребёнка при беременности и родах.

«Карьеру вы успеете построить всегда, даже в 40-45 лет. А вот родить здорового ребёнка и выносить его без последствий для своего организма, к сожалению, в 40 лет уже не получится», — заявила эксперт.

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Александра Мышляева
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