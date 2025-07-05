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5 июля, 11:47

Под Ростовом неизвестные выбросили коровьи черепа рядом с жилыми домами

Don Mash: На одной из улиц Волгодонска выбросили обглоданные коровьи черепа

На одной из улиц Волгодонска валяются обглоданные коровьи черепа, гниющие под палящим солнцем, пугая местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Черепа коров в Волгодонске. Фото © Telegram / Don Mash

Черепа коров в Волгодонске. Фото © Telegram / Don Mash

Сотрудники департамента строительства обнаружили странное захоронение животных рядом с мусорными контейнерами у дома на улице Степной. Причины появления захоронения остаются невыясненными. Поиски причастных продолжаются.

Человеческий череп и кости нашли у школы в Петербурге
Человеческий череп и кости нашли у школы в Петербурге

Ранее Life.ru рассказал, что в Новосибирске было найдено расчленённое тело женщины. Оказалось, что убийца, совершивший данное жестокое преступление, зарезал свою знакомую во время пьяных посиделок.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tolobalaguer.com

Мария Любицкая
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