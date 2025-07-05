Под Ростовом неизвестные выбросили коровьи черепа рядом с жилыми домами
Don Mash: На одной из улиц Волгодонска выбросили обглоданные коровьи черепа
На одной из улиц Волгодонска валяются обглоданные коровьи черепа, гниющие под палящим солнцем, пугая местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Черепа коров в Волгодонске. Фото © Telegram / Don Mash
Сотрудники департамента строительства обнаружили странное захоронение животных рядом с мусорными контейнерами у дома на улице Степной. Причины появления захоронения остаются невыясненными. Поиски причастных продолжаются.
Ранее Life.ru рассказал, что в Новосибирске было найдено расчленённое тело женщины. Оказалось, что убийца, совершивший данное жестокое преступление, зарезал свою знакомую во время пьяных посиделок.
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