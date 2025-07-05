Под Ростовом неизвестные выбросили коровьи черепа рядом с жилыми домами

На одной из улиц Волгодонска валяются обглоданные коровьи черепа, гниющие под палящим солнцем, пугая местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.

Черепа коров в Волгодонске. Фото © Telegram / Don Mash

Сотрудники департамента строительства обнаружили странное захоронение животных рядом с мусорными контейнерами у дома на улице Степной. Причины появления захоронения остаются невыясненными. Поиски причастных продолжаются.