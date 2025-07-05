Семья из курского приграничья вернулась домой с территории Украины
Хинштейн: Семейная пара из Курской области вернулась домой с территории Украины
В Курск минувшей ночью вернулась семейная пара Александр и Наталья, доставленная автомобилем с территории Украины. Супруги в настоящее время находятся в пункте временного размещения, где их уже осмотрели врачи. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, им будет оказана вся необходимая медицинская и прочая помощь, включая оформление выплат.
Кадры приезда семейной пары домой. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Добро пожаловать домой! Сегодня ночью автомобиль с супругами Александром и Натальей, возвращёнными с территории Украины, прибыл в Курск», — отметил Хинштейн.
По его словам, возвращение супругов стало возможным благодаря стамбульским соглашениям. Отдельную благодарность руководитель Курской области выразил президенту, который лично заботится о курянах, а также омбудсмену Татьяне Москальковой, МИД, ФСБ, Минобороны и Российскому Красному Кресту за содействие в репатриации граждан.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обнародовала видео с парой из Курской области, которые были успешно возвращены из Сумской в результате процедуры обмена. После прибытия куряне пройдут проверку состояния здоровья, и им будет оказана полная поддержка.
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн