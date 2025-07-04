Москалькова опубликовала видео с возвращением курян из Сумской области

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, выложила в своём Telegram-канале видео с парой из Курской области, которая была возвращена из Сумской в результате обмена.

Она сообщила, что курян проверят на здоровье и окажут им всю необходимую помощь. Москалькова также добавила, что в Сумской области ещё остаются 30 курян.