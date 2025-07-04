Москалькова опубликовала видео с возвращением курян из Сумской области
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, выложила в своём Telegram-канале видео с парой из Курской области, которая была возвращена из Сумской в результате обмена.
Пара из Курска вернулась домой после обмена с Украиной. Видео © Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна
Она сообщила, что курян проверят на здоровье и окажут им всю необходимую помощь. Москалькова также добавила, что в Сумской области ещё остаются 30 курян.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Сумскую область был переброшен элитный украинский 214-й отдельный штурмовой батальон. А спецотряд «Химера» уже понёс там потери. Тем временем ВС РФ продолжают расширять буферную зону на Сумщине. Сейчас её глубина достигает около 15 километров.
Пара из Курска вернулась домой после обмена с Украиной. Обложка © Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна