Энтомолог рассказал, чью кровь комары любят больше всего

Распространённое мнение, что комары чаще кусают детей, чем взрослых, не соответствует действительности. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Ридусом». Энтомолог объяснил, что представление о большей привлекательности детей для комаров возникает из-за непонимания принципов выбора жертвы этими насекомыми.

«Обсуждая вопрос, кого больше любят кусать комары, нужно в первую очередь посмотреть на мир глазами комара. Кровососущий комар воспринимает зрительную картинку и тепло, замечательно реагируя на запахи веществ, которые человек выдыхает или выделяет вместе с потом», — сказал эксперт.

Учёный уточнил, что в полёте комар сначала вычисляет местоположение жертвы по запаху, и лишь подлетев ближе начинает ориентироваться на зрительные ощущения и тепловое излучение. По словам Марьинского, выбирая между активно потеющим взрослым человеком, например, вышедшим на пробежку, и маленьким ребёнком, комар с большей вероятностью укусит взрослого. Он также отметил, что дети часто более остро реагируют на комариные укусы, чем взрослые.