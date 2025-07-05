Как понять, что в теле растут длиннющие черви из-за дирофиляриоза: объяснение врача

Первый случай заражения человека дирофиляриозом через укус комара зарегистрирован в Крыму. Климат полуострова идеален для размножения комаров и распространения этой угрозы, сообщает 360.ru.

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями. Переносчиками личинок являются комары, но энтомолог Роман Хряпин также призвал с опаской относиться к слепням и иксодовым клещам. Эксперт в сфере здравоохранения Роман Фишкин отметил два вида паразитов, опасных для человека: один поражает подкожную клетчатку и глаза, другой, более редкий, — лёгкие и сердце.

«Оно не смертельное, но вызывает тяжёлые осложнения: поражение глаз, аллергические реакции, гранулёмы. До летального исхода дело доходит нечасто. Паразиты могут мигрировать под кожей, вызывая уплотнения. В редких случаях, при поражении лёгких и сердца, возможны более серьёзные последствия», — рассказал Фишкин.

Заболевание чаще встречается в тропиках и субтропиках, а в России — преимущественно в южных регионах, включая Крым, где комары переносят и других опасных возбудителей. Хряпин подчеркнул, что случаи заражения фиксировали даже в Московской и Тверской областях, хоть они и единичны.

Взрослые черви могут жить в теле человека годами, вырастая до 30 сантиметров. Симптомы проявляются постепенно или через несколько месяцев после укуса и зависят от вида паразита и его локализации. К ним относят подкожные мигрирующие узлы, зуд, покраснение, болезненность, общие аллергические реакции, респираторные симптомы (кашель, одышка, боль в груди), образование гранулём в лёгких и общее недомогание. Иногда болезнь протекает бессимптомно. У собак, которые также болеют дирофиляриозом, признаки включают хронический кашель, одышку, утомляемость, слабость, потерю веса, ухудшение внешнего вида шерсти, отёки и обмороки.

Вероятность эпидемии дирофиляриоза в России эксперты считают маловероятной, несмотря на благоприятные для комаров условия из-за дождливого июня.