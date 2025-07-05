Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению
На здание торгпредства РФ в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника
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Здание торгового представительства РФ в Швеции снова атаковали беспилотники. Как сообщили в посольстве России в Стокгольме, дрон сбросил пакет с краской.
«Около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — говорится в сообщении.
В российском посольстве отметили, что атаки продолжаются более года. Попытки призвать шведскую полицию и МИД пресечь эту деятельность, а также выполнять обязательства государства в полном объёме по Венской конвенции не привели к результату. РФ потребовала, чтобы было проведено полноценное расследование для установления злоумышленников, привлечения их к ответственности и недопущения нападения впредь.
Напомним, что предыдущую атаку на Торговое представительство совершили 17 июня. Неизвестный беспилотник пролетел над территорией комплекса, после чего сбросил пакет с краской прямо перед центральным входом в здание представительства. Представители шведской стороны отметили, что власти в очередной раз не справились с «соблюдением своих международно-правовых обязательств».