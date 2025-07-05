Торгпредство России в Швеции снова подверглось нападению

Здание торгового представительства РФ в Швеции снова атаковали беспилотники. Как сообщили в посольстве России в Стокгольме, дрон сбросил пакет с краской.

«Около 3:30 утра Торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской», — говорится в сообщении.

В российском посольстве отметили, что атаки продолжаются более года. Попытки призвать шведскую полицию и МИД пресечь эту деятельность, а также выполнять обязательства государства в полном объёме по Венской конвенции не привели к результату. РФ потребовала, чтобы было проведено полноценное расследование для установления злоумышленников, привлечения их к ответственности и недопущения нападения впредь.