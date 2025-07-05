Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 13:01

РПЛ опубликовала даты матчей первых семи туров нового сезона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Российская премьер-лига (РПЛ) представила фанатам расписание первых семи туров чемпионата РФ на старте сезона 2025/26. В пресс-службе отметили, что первый матч состоится 18 июля между клубами «Динамо» и «Балтика».

Остальные игры первого тура пройдут 19, 20 и 21 июля. На поле выйдет «Акрон» против «Крыльев Советов», «Локомотив» вместе с «Сочи», также «Спартак» посоревнуется с клубом из Махачкалы «Динамо». Затем поклонников ждёт игра «Пари НН» и «Краснодара», «Зенита» и «Ростова», а потом спортсмены «Ахмата» поборются с соперниками из «Рубина». Завершится тур игрой между московскими клубами — «Торпедо» и ЦСКА.

«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Ранее стало известно, что бразильский клуб «Флуминенсе» одержал победу над саудовским «Аль-Хилялем» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в составе «Флуминенсе» стали Матеус Мартинелли, отличившийся на 40-й минуте, и Эркулес, забивший на 70-й минуте. У «Аль-Хиляля» единственный гол на счету Маркоса Леонардо.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar