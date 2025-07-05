РПЛ опубликовала даты матчей первых семи туров нового сезона
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Российская премьер-лига (РПЛ) представила фанатам расписание первых семи туров чемпионата РФ на старте сезона 2025/26. В пресс-службе отметили, что первый матч состоится 18 июля между клубами «Динамо» и «Балтика».
Остальные игры первого тура пройдут 19, 20 и 21 июля. На поле выйдет «Акрон» против «Крыльев Советов», «Локомотив» вместе с «Сочи», также «Спартак» посоревнуется с клубом из Махачкалы «Динамо». Затем поклонников ждёт игра «Пари НН» и «Краснодара», «Зенита» и «Ростова», а потом спортсмены «Ахмата» поборются с соперниками из «Рубина». Завершится тур игрой между московскими клубами — «Торпедо» и ЦСКА.
Ранее стало известно, что бразильский клуб «Флуминенсе» одержал победу над саудовским «Аль-Хилялем» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу со счётом 2:1. Авторами забитых мячей в составе «Флуминенсе» стали Матеус Мартинелли, отличившийся на 40-й минуте, и Эркулес, забивший на 70-й минуте. У «Аль-Хиляля» единственный гол на счету Маркоса Леонардо.