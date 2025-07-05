Стало известно, как Россия «сорвала» ресурсную сделку Киева и Вашингтона
РИАН: Потеря месторождений ставит под угрозу ресурсную сделку Киева и Вашингтона
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Продвижение российских войск на Украине лишает Вашингтон стратегически важных ресурсов. Потеря Шевченковского месторождения лития может разрушить американо-украинское соглашение в сфере полезных ископаемых. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нынешний век — это век лития. Порядка 75% уходит на производство аккумуляторов, ещё 15% используют на производстве керамики и стёкла. Кроме того, литий применяют в производстве смазочных материалов, так что его актуальность сложно переоценить», — отметил доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
По информации The New York Times, Вашингтон всерьёз обеспокоен утратой посёлка Шевченко к западу от Донецка — ключевого объекта на карте будущего американского влияния в сфере редкоземельных ресурсов. Именно там расположено одно из крупнейших в Европе месторождений лития.
Ранее американская компания Critical Metals Corp. имела лицензию на разработку этих залежей, и США рассчитывали первыми «снять сливки». Потери ставят под угрозу весь проект по снижению зависимости от Китая в поставках редких металлов. Как отмечают аналитики, геологоразведочные данные устарели, а лицензирование в Киеве остаётся запутанным и бюрократизированным. Вдобавок США уже приостановили военную помощь Украине, а Белый дом никак не прокомментировал потерю критически важного участка.
Ранее сообщалось, что решение президента США Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине вызвало настоящую панику в Киеве. Как сообщает издание Responsible Statecraft, украинский МИД был вынужден срочно вызвать высокопоставанного представителя американского посольства для разъяснений. Власти страны опасаются, что без поддержки Вашингтона Украина рискует потерять не только позиции на фронте, но и ключевые экономические соглашения.