Продвижение российских войск на Украине лишает Вашингтон стратегически важных ресурсов. Потеря Шевченковского месторождения лития может разрушить американо-украинское соглашение в сфере полезных ископаемых. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нынешний век — это век лития. Порядка 75% уходит на производство аккумуляторов, ещё 15% используют на производстве керамики и стёкла. Кроме того, литий применяют в производстве смазочных материалов, так что его актуальность сложно переоценить», — отметил доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

По информации The New York Times, Вашингтон всерьёз обеспокоен утратой посёлка Шевченко к западу от Донецка — ключевого объекта на карте будущего американского влияния в сфере редкоземельных ресурсов. Именно там расположено одно из крупнейших в Европе месторождений лития.

Ранее американская компания Critical Metals Corp. имела лицензию на разработку этих залежей, и США рассчитывали первыми «снять сливки». Потери ставят под угрозу весь проект по снижению зависимости от Китая в поставках редких металлов. Как отмечают аналитики, геологоразведочные данные устарели, а лицензирование в Киеве остаётся запутанным и бюрократизированным. Вдобавок США уже приостановили военную помощь Украине, а Белый дом никак не прокомментировал потерю критически важного участка.