На Западе заявили о панике в Киеве после одного решения Трампа

По Киеву прокатилась волна тревоги после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США», — говорится в материале.