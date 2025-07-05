На Западе заявили о панике в Киеве после одного решения Трампа
RS: На Украине началась паника после отказа США оказывать военную помощь
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По Киеву прокатилась волна тревоги после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
«Решение Вашингтона вызвало панику в Киеве, побудив Министерство иностранных дел Украины вызвать высокопоставленного чиновника из посольства США», — говорится в материале.
Власти Украины столкнулись с дефицитом помощи, без которой поддержание активных боевых операций стало затруднительным. Согласно данным издания, причина прекращения поставок заключалась в том, что оборонные склады американской стороны с собственными ракетами и системами ПВО оказались почти полностью опустошёнными.
Напомним, ранее стало известно о приостановке Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине, включая ракеты для ПВО Patriot. После официального заявления Белого дома Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом СМИ сообщали, что США приостановили поставки всего оружия Украине.