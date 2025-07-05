Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 10:11

«Потеря интереса»: Крупнейшие мировые инвесторы списали Украину со счетов

Bloomberg: Компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда помощи Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Планы американский компании BlackRock по созданию фонда для восстановления Украины и привлечению в него инвестиций были свёрнуты вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Первоначальные планы компании по созданию многомиллиардного фонда для Украины, о которых предполагалось объявить на июльской конференции в Риме, потерпели крах. Хотя поиск инвесторов был прекращён ещё в январе, об этом стало известно только сейчас. Bloomberg объясняет это «потерей интереса» со стороны инвесторов, вызванной растущей неопределённостью в отношении будущего Украины. Компания подтвердила, что не имеет никаких текущих обязательств перед Киевом.

Первоначальная цель фонда по привлечению $15 млрд оказалась далека от реализации. До приостановки деятельности удалось собрать лишь $500 млн от государств, банков и других организаций. Кроме того, были получены обещания о выделении $2 млрд от частных инвесторов.

Не Трамп: Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину
Не Трамп: Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину

Напомним, ранее стало известно о приостановке Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине, включая ракеты для ПВО Patriot. После официального заявления Белого дома Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом СМИ сообщали, что США приостановили поставки всего оружия Украине.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar