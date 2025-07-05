«Потеря интереса»: Крупнейшие мировые инвесторы списали Украину со счетов

Планы американский компании BlackRock по созданию фонда для восстановления Украины и привлечению в него инвестиций были свёрнуты вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Первоначальные планы компании по созданию многомиллиардного фонда для Украины, о которых предполагалось объявить на июльской конференции в Риме, потерпели крах. Хотя поиск инвесторов был прекращён ещё в январе, об этом стало известно только сейчас. Bloomberg объясняет это «потерей интереса» со стороны инвесторов, вызванной растущей неопределённостью в отношении будущего Украины. Компания подтвердила, что не имеет никаких текущих обязательств перед Киевом.