«Потеря интереса»: Крупнейшие мировые инвесторы списали Украину со счетов
Bloomberg: Компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда помощи Киеву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera
Планы американский компании BlackRock по созданию фонда для восстановления Украины и привлечению в него инвестиций были свёрнуты вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.
Первоначальные планы компании по созданию многомиллиардного фонда для Украины, о которых предполагалось объявить на июльской конференции в Риме, потерпели крах. Хотя поиск инвесторов был прекращён ещё в январе, об этом стало известно только сейчас. Bloomberg объясняет это «потерей интереса» со стороны инвесторов, вызванной растущей неопределённостью в отношении будущего Украины. Компания подтвердила, что не имеет никаких текущих обязательств перед Киевом.
Первоначальная цель фонда по привлечению $15 млрд оказалась далека от реализации. До приостановки деятельности удалось собрать лишь $500 млн от государств, банков и других организаций. Кроме того, были получены обещания о выделении $2 млрд от частных инвесторов.
Напомним, ранее стало известно о приостановке Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине, включая ракеты для ПВО Patriot. После официального заявления Белого дома Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом СМИ сообщали, что США приостановили поставки всего оружия Украине.