Не Трамп: Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято единолично главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным телеканала NBC, ссылающегося на трёх помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, решение не было коллегиальным.

При этом, проверка запасов боеприпасов, проведённая Пентагоном, показала, что продолжение оказания помощи Украине не приведёт к критическому истощению и не повлияет на боеспособность американской армии.