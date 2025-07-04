Не Трамп: Назван инициатор остановки военных поставок США на Украину
NBC: Решение о приостановке помощи Украине принял глава Пентагона Хегсет
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Решение о приостановке военной помощи Украине было принято единолично главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным телеканала NBC, ссылающегося на трёх помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, решение не было коллегиальным.
При этом, проверка запасов боеприпасов, проведённая Пентагоном, показала, что продолжение оказания помощи Украине не приведёт к критическому истощению и не повлияет на боеспособность американской армии.
Напомним, сообщалось о приостановке Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине, включая ракеты для ПВО Patriot. После официального заявления Белого дома Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах США в Киеве для разъяснений. При этом СМИ сообщали, что США приостановили поставки всего оружия Украине. И не только Украине.