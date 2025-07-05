«Любит побеждать»: Политолог объяснил, почему Трамп не откажется от диалога с Россией
Политолог Дубравский: Трамп не будет игнорировать РФ из-за оскорблений Байдена
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Президент США Дональд Трамп вряд ли откажется от диалога с Россией, поскольку строил свою предвыборную кампанию на критике политики Джозефа Байдена, который игнорировал Москву. Об этом РИАМО сообщил политический аналитик, руководитель «Дубравского консалтинга» Павел Дубравский.
По словам эксперта, отсутствие контактов на высшем уровне при Байдене было минусом для обеих стран, поэтому Трамп естественно продолжит диалог. Дубравский добавил, что президент США может приостановить обсуждение украинского вопроса, если через два-три месяца не увидит продвижения.
«Трамп любит побеждать. Ему важно демонстрировать избирателям свои победы. Недавно он подписал так называемый «большой прекрасный билль» — законопроект о бюджете. Это для него победа. Решения в Верховном суде, проконсервативные и прореспубликанские — тоже победа. А по Украине и России пока побед нет», — отметил аналитик.
Дубравский уточнил, что в ближайшее время вероятно не полное игнорирование, но сведение к минимуму коммуникаций именно по треку «Россия — Украина». При этом, по его мнению, контакты по другим направлениям, таким как Ближний Восток, Иран, Израиль и Палестина, вероятно, сохранятся.
Ранее политологи рассказали, что Трамп готов пойти на уступки Владимиру Путину в отношении Украины, так как приоритетным для него является сдерживание Китая и Ирана. Аналитики полагают, что США стремятся избежать одновременной конфронтации с Россией и Китаем, учитывая, что американское общество больше обеспокоено ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.