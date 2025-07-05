Без поцелуев и обнимашек: Группа «Тату» после воссоединения решила отказаться от старого имиджа

Солистки t.A.T.u. Лена Катина и Юля Волкова решили пересмотреть сценическое поведение ради гастролей. Группа отказалась от прежнего имиджа и теперь готова соблюдать дистанцию, чтобы соответствовать требованиям организаторов массовых мероприятий. Об этом сообщил Mash.

По информации телеграм-канала, после воссоединения t.A.T.u. начали активно обсуждать участие в выпускных, днях городов и других массовых мероприятиях. Чтобы не попасть под запрет, артистки согласились выступать с пометкой «10+», а также одобрять сценические образы заранее.

Изменения коснулись и ценовой политики: стоимость выступления дуэтом составляет около 10 миллионов рублей. Отдельно гонорар Лены Катиной — 1 млн, Юлии Волковой — 1,5 млн. Внутри коллектива отношения сохраняются сугубо рабочие: после распада в 2011 году певицы почти не общаются и контактируют лишь по вопросам организации концертов.

Ранее депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко призвала участниц t.A.T.u. адаптировать своё творчество под современные реалии. В разговоре с Life.ru она посоветовала Лене Катиной и Юле Волковой пересмотреть репертуар и тексты песен, чтобы они соответствовали действующему законодательству и не вызывали вопросов у проверяющих органов.