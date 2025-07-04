Драпеко советует t.A.T.u. отредактировать тексты перед возвращением на сцену

Я думаю, обязательно надо будет отредактировать текст каждой песни группе T.A.T.U., если они решили вернуться на сцену. Иначе они подпадут под новое российское законодательство, которое запрещает рекламу ЛГБТ* и прочих вещей. Поэтому я вообще не уверена, что им надо возвращаться. Они были хороши, когда были маленькими девочками. А сейчас им надо будет искать совершенно новый образ.