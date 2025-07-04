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4 июля, 09:29

Драпеко советует t.A.T.u. отредактировать тексты перед возвращением на сцену

Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Актриса, депутат Государственной думы Елена Драпеко посоветовала группе t.A.T.u.отредактировать тексты песен перед возвращением на сцену. В беседе с Life.ru парламентарий посоветовала Юле Волковой и Лене Катиной полностью поменять репертуар и тематику, а также учесть новое законодательство.

Я думаю, обязательно надо будет отредактировать текст каждой песни группе T.A.T.U., если они решили вернуться на сцену. Иначе они подпадут под новое российское законодательство, которое запрещает рекламу ЛГБТ* и прочих вещей. Поэтому я вообще не уверена, что им надо возвращаться. Они были хороши, когда были маленькими девочками. А сейчас им надо будет искать совершенно новый образ.

Елена Драпеко

Депутат Госдумы

Я думаю, обязательно надо будет отредактировать текст каждой песни группе T.A.T.U., если они решили вернуться на сцену. Иначе они подпадут под новое российское законодательство, которое запрещает рекламу ЛГБТ* и прочих вещей. Поэтому я вообще не уверена, что им надо возвращаться. Они были хороши, когда были маленькими девочками. А сейчас им надо будет искать совершенно новый образ.
Я думаю, обязательно надо будет отредактировать текст каждой песни группе T.A.T.U., если они решили вернуться на сцену. Иначе они подпадут под новое российское законодательство, которое запрещает рекламу ЛГБТ* и прочих вещей. Поэтому я вообще не уверена, что им надо возвращаться. Они были хороши, когда были маленькими девочками. А сейчас им надо будет искать совершенно новый образ.
«Я сошла с ума»: Почему Катина и Волкова из t.A.T.u. воссоединились после краха сольных карьер
«Я сошла с ума»: Почему Катина и Волкова из t.A.T.u. воссоединились после краха сольных карьер

Напомним, группа «Тату» решила воссоединиться и давать частные концерты за 10 миллионов рублей. За эти деньги заказчики смогут услышать знаменитые композиции, в том числе нашумевшие песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» в исполнении Лены Катиной и Юли Волковой. Эта новость не пришлась по душе главе общественного движения «Россия Православная» Михаилу Иванову, и он потребовал дать правовую оценку творчеству t.A.T.u., подозревая их в пропаганде нетрадиционных отношений*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Ольга Годуненко
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