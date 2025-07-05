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5 июля, 14:04

Невеста была краше всех: Мэр мексиканского города женился на крокодиле

Reuters: Мэр мексиканского города заключил ритуальный брак с самкой каймана

Мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана. Обложка © Х / NTV Kenya

Мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана. Обложка © Х / NTV Kenya

В мексиканском штате Оахака в городе Сан-Педро-Уамелула прошла необычная свадьба — мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана, которую местные называют «маленькой принцессой». Рептилия была одета в белое свадебное платье, её пронесли по улицам под народные танцы, после чего состоялась ритуальная свадьба, по окончании которой «жених» и «невеста» поцеловались. Об этом сообщило агентство Reuters.

В мексиканском штате Оахака в городе Сан-Педро-Уамелула прошла необычная свадьба — мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана. Обложка © Telegram / SHOT

«Уамелула настолько богат традициями и культурой, что сегодня, как и каждый год, Уамелула находится в глазах всего мира», — сказал Гутьеррес.

Этот символический брачный ритуал, уходящий корнями в древность и насчитывающий более двухсот лет, является неотъемлемой частью местной культуры. В ней крокодил почитается как божество, олицетворяющее Мать-Землю. Считается, что союз между рептилией и вождём племени служит мостом между миром духовным и миром людей, гарантируя плодородие земли и обильный улов.

В Африке крокодил съел молодого футболиста прямо на тренировке
В Африке крокодил съел молодого футболиста прямо на тренировке

Недавно в индонезийской провинции Лампунг трёхметровая рептилия напала на 80-летнего местного жителя по имени Васим, когда тот купался в реке Семака. Очевидцы пытались отпугнуть хищника, но безуспешно — крокодил утащил мужчину под воду. Позже тело Васима нашли, но было уже поздно.

Милена Скрипальщикова
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