Невеста была краше всех: Мэр мексиканского города женился на крокодиле

В мексиканском штате Оахака в городе Сан-Педро-Уамелула прошла необычная свадьба — мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана, которую местные называют «маленькой принцессой». Рептилия была одета в белое свадебное платье, её пронесли по улицам под народные танцы, после чего состоялась ритуальная свадьба, по окончании которой «жених» и «невеста» поцеловались. Об этом сообщило агентство Reuters.

В мексиканском штате Оахака в городе Сан-Педро-Уамелула прошла необычная свадьба — мэр Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана. Обложка © Telegram / SHOT

«Уамелула настолько богат традициями и культурой, что сегодня, как и каждый год, Уамелула находится в глазах всего мира», — сказал Гутьеррес.

Этот символический брачный ритуал, уходящий корнями в древность и насчитывающий более двухсот лет, является неотъемлемой частью местной культуры. В ней крокодил почитается как божество, олицетворяющее Мать-Землю. Считается, что союз между рептилией и вождём племени служит мостом между миром духовным и миром людей, гарантируя плодородие земли и обильный улов.