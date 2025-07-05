«Ну проедь ты уже!»: Пожилой одессит не поделил дорогу с собственным отражением

В Одессе мужчина едва ли не начал конфликт с самим собой. В украинских соцсетях появился ролик, как посетитель магазина начал ругаться с собственным отражением в зеркале.

Мужчина в Одессе ругался с собственным отражением. Видео © Типичная Одесса

На кадрах покупатель супермаркета остановился возле большого зеркала, напротив витрин с фруктами. Мужчина подумал, что там проход и собирался отправиться дальше, как столкнулся с преградой. Он не сразу догадался, что это зеркало. Более того, в отражении не узнал самого себя и подумал, что ему мешает проехать другой человек. Врезавшись, он воскликнул: «Ну проедь ты уже!». Но приглядевшись осознал ошибку и поспешил быстро уйти.

В комментариях данная ситуация очень рассмешила людей. Они предположили, что у мужчины низкий уровень IQ, либо какое-то заболевание, влияющее на мозговую деятельность, либо маразм.