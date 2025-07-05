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Регион
5 июля, 14:36

Макрону посоветовали перестать играть в зловещие шарады

SC: Макрону следует перестать поддерживать Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует прекратить военную помощь Киеву и отказаться от «зловещей шарады о защите демократии», если он действительно стремится к миру. Такое мнение в материале издания Strategic Culture выразили аналитики, комментируя недавний телефонный разговор лидера Пятой республики и главы государства Владимира Путина.

«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии. Макрон и его банда военных преступников из НАТО могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады», — указано в статье.

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Напомним, Путин и Макрон поговорили 1 июля впервые с 2022 года. Во время разговора политики обсудили ряд острых международных вопросов, включая ситуацию на Украине, обострение отношений между Ираном и Израилем, а также недавние американские удары по иранским ядерным объектам. Стороны выразили намерение продолжить общение для координации действий в отношении ближневосточного региона.

Полина Никифорова
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