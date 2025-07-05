Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует прекратить военную помощь Киеву и отказаться от «зловещей шарады о защите демократии», если он действительно стремится к миру. Такое мнение в материале издания Strategic Culture выразили аналитики, комментируя недавний телефонный разговор лидера Пятой республики и главы государства Владимира Путина.

«Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии. Макрон и его банда военных преступников из НАТО могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады», — указано в статье.