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3 июля, 11:43

В Британии жёстко осадили Макрона после звонка Путину

Аналитик Меркурис с иронией назвал Макрона гением дипломатии после звонка Путину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон получил саркастичную оценку от британского аналитика Александра Меркуриса, назвавшего его «гением дипломатии». На своём YouTube-канале эксперт раскритиковал недавний звонок французского лидера главе РФ Владимиру Путину.

«Макрон, возможно, не осознаёт, что его кредит доверия в Москве довольно мал. Он этого не понимает и по-прежнему считает себя гением дипломатии», — заявил аналитик.

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Напомним, Путин и Макрон поговорили 1 июля впервые с 2022 года. Во время разговора политики обсудили ряд острых международных вопросов, включая ситуацию на Украине, обострение отношений между Ираном и Израилем, а также недавние американские удары по иранским ядерным объектам. Стороны выразили намерение продолжить общение для координации действий в отношении ближневосточного региона. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры прошли в деловой и продуктивной атмосфере. Эмманюэль Макрон заявил о желании поддерживать диалог с Владимиром Путиным.

Александра Мышляева
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