«Удар в спину России»: В КПРФ предложили признать телеканал «Спас» иноагентом

Анатолий Локоть, занимавший ранее пост мэра Новосибирска, а теперь — должность первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ, выступил с жёстким требованием: признать православный телеканал «Спас» иноагентом. Своё предложение он озвучил на XIX съезде КПРФ, передаёт РБК.

Причиной такого радикального предложения стал документальный фильм «Мумия», показанный в эфире телеканала. Этот материал повествует о мавзолее Ленина. После его демонстрации Локоть обрушился на картину, назвав её «киномерзостью» и «ударом в спину России». Представитель коммунистической партии также выразил негодование по поводу искажения «исторической памяти».

По словам Локтя, фильм не получал государственного финансирования, и он не исключает, что в процесс его создания могли быть вложены средства.

«Я предлагаю поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. И если подтвердится, что в финансировании этого фильма есть иностранные деньги, добиться признания канала «Спас» иноагентом», — заявил Локоть.

По мнению коммуниста,наступил тот самый момент, когда антисоветизм должен быть признан экстремистской идеологией, что подразумевает определённые последствия.

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