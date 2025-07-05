Семь птенцов лебедей-шипунов появились на свет в двух парках Москвы

В столичных парках родились птенцы лебедей-шипунов — семеро малышей пополнили пернатые семьи. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.





Двое птенцов появились в Лианозовском парке у пары лебедей по имени Ромео и Джульетта. Остальные пятеро вылупились в ландшафтном парке «Митино», где уже несколько лет живут шипуны с поэтичными именами Константин и Елена — в честь храма Святых равноапостольных Константина и Елены, расположенного рядом с прудом. Семейство лебедей здесь разрослось с 2020 года и сейчас насчитывает 18 взрослых особей.

Появление потомства — радостное событие не только для парка, но и для постоянных посетителей, которые следят за жизнью птиц в соцсетях. Подписчики сами выбирают имена для новых пар, среди которых уже есть Руслан и Людмила, Пётр и Феврония.

После рождения малышей за их здоровьем внимательно следят орнитологи. Им разработали специальный рацион с витаминами и полезными добавками. Птенцов кормят клевером, одуванчиком, подорожником и злаками — пшеницей, ячменем, овсом, а также кукурузой. Зимой всех лебедей временно перемещают в отапливаемые вольеры, а весной возвращают в природные акватории.

«Во многих странах лебедь-шипун занесён в Красную книгу. Однако в России, благодаря запрету на охоту, введённому после 1960 года, этому виду больше не угрожает исчезновение», — отметили в мэрии Москвы.