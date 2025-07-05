Последняя капля: У москвича отобрали Hyundai за злостные нарушения ПДД

По требованию государственного обвинителя, суд в Москве принял решение о конфискации белого Hyundai Solaris в доход государства. Как сообщили в столичной прокуратуре, причиной тому стала череда грубых нарушений ПДД, совершённых 35-летним владельцем авто. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, но жизнь лихача ничему не научила, поэтому он снова был пойман за рулём подшофе.

Пытаясь избежать наказания, при остановке инспекторами, мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Однако это подвело его под новую статью — статья 264.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность как за повторное пьяное вождение, так и за отказ от медицинского освидетельствования, если лицо уже имело административные взыскания за аналогичные нарушения.

Конфискованный автомобиль. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В результате суд вынес неутешительный вердикт — водителя приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% его доходов в государственную казну. Также лихача лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года. А беленький Solaris у дерзкого москвича изъяли и обратили в доход государства.