Задержанного главу Карабудахкентского района привезли в Дагестан из зоны СВО
РИАН: Задержанного главу Карабудахкентского района Дагестана забрали из зоны СВО
Махмуд Амиралиев. Обложка © VK / Администрация МР Карабудахкентский район
Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева, который был задержан по подозрению в мошенничестве, был доставлен в республику из зоны специальной военной операции (СВО). Данные сведения передаёт РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Отмечается, что Амиралиева, которого подозревают в хищении 56 миллионов рублей, доставили из Запорожской области, куда он три недели назад уехал, подписав контракт с Минобороны. Информацию об этом подтвердил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
«Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, как мы знаем, три недели назад внезапно подписал контракт и уехал на СВО. Попал он в Запорожскую область и вот вчера он был задержан и возвращается назад», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что в отношении Махмуда Амиралиева возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, он предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости, на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате было похищено более 56 миллионов рублей.