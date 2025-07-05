Задержанного главу Карабудахкентского района привезли в Дагестан из зоны СВО

Главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева, который был задержан по подозрению в мошенничестве, был доставлен в республику из зоны специальной военной операции (СВО). Данные сведения передаёт РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Отмечается, что Амиралиева, которого подозревают в хищении 56 миллионов рублей, доставили из Запорожской области, куда он три недели назад уехал, подписав контракт с Минобороны. Информацию об этом подтвердил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, как мы знаем, три недели назад внезапно подписал контракт и уехал на СВО. Попал он в Запорожскую область и вот вчера он был задержан и возвращается назад», — написал он в своём телеграм-канале.