«Для процветания в будущем»: В Британии заявили о восстановлении дипотношений с Сирией

Как стало известно из заявления главы внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвида Лэмми, Великобритания приступает к нормализации дипломатических связей с Сирией. Об этом он сообщил в ходе визита в Дамаск, слова министра иностранных дел приводит агентство Reuters.

«Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», — указано в заявлении главы МИД.