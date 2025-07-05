«Для процветания в будущем»: В Британии заявили о восстановлении дипотношений с Сирией
Глава МИД Лэмми: Великобритании восстанавливает дипотношения с Сирией
Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov
Как стало известно из заявления главы внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвида Лэмми, Великобритания приступает к нормализации дипломатических связей с Сирией. Об этом он сообщил в ходе визита в Дамаск, слова министра иностранных дел приводит агентство Reuters.
«Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», — указано в заявлении главы МИД.
Ранее Life.ru писал, что вопрос признания палестинского государства стал камнем преткновения между Францией и Великобританией. Президент Эмманюэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Кира Стармера, добиваясь от него такого шага, но столицы двух стран демонстрируют принципиальные разногласия относительно того, как и когда это должно произойти.