Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 15:27

«Для процветания в будущем»: В Британии заявили о восстановлении дипотношений с Сирией

Глава МИД Лэмми: Великобритании восстанавливает дипотношения с Сирией

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov

Обложка © © Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov

Как стало известно из заявления главы внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвида Лэмми, Великобритания приступает к нормализации дипломатических связей с Сирией. Об этом он сообщил в ходе визита в Дамаск, слова министра иностранных дел приводит агентство Reuters.

«Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», — указано в заявлении главы МИД.

«Застряли в украинской бутылке»: Посол Келин раскрыл проблему Лондона
«Застряли в украинской бутылке»: Посол Келин раскрыл проблему Лондона

Ранее Life.ru писал, что вопрос признания палестинского государства стал камнем преткновения между Францией и Великобританией. Президент Эмманюэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Кира Стармера, добиваясь от него такого шага, но столицы двух стран демонстрируют принципиальные разногласия относительно того, как и когда это должно произойти.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Великобритания
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar