Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Российские пользователи Telegram столкнулись с серьёзными сбоями в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, на 16:45 по московскому времени о проблемах с доступом к приложению сообщили 1 484 человека. Наибольшее количество жалоб поступило из крупных городов: 19% пользователей из Москвы, 16% — из Санкт-Петербурга, 9% — из Московской области, 8% — из Нижегородской области и 3% — из Белгородской области.

Согласно информации Downdetector, 34% пользователей отметили сбои в работе мобильного приложения, 33% — в получении уведомлений, 25% — в доступе к веб-версии, а 3% сообщили об общих сбоях в работе сервиса. К 17:32 количество жалоб значительно сократилось до 213, что может свидетельствовать о восстановлении работы мессенджера.