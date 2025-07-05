Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в российском регионе
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле под Омском
В Омской области неподалёку от посадочной площадки «Поповка» в Азовском районе частный легкомоторный самолёт «Цессна» совершил жёсткую посадку. Воздушное судно приземлилось на открытом грунте, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В результате происшествия самолёт получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — доложили в пресс-службе ведомства.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку и устанавливает факт соблюдения законодательства о безопасности полётов. Правоохранители работают на месте инцидента.
Ранее сообщалось о нестандартном случае в небе над столицей. Пилоты самолёта едва не столкнулись с парапланеристом, который совершал несанкционированный полёт вблизи Шереметьево. К счастью, управлявший зелёным летательным средствам любитель неба не пострадал.
Кадр с места происшествия. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура