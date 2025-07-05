Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в российском регионе

В Омской области неподалёку от посадочной площадки «Поповка» в Азовском районе частный легкомоторный самолёт «Цессна» совершил жёсткую посадку. Воздушное судно приземлилось на открытом грунте, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В результате происшествия самолёт получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — доложили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку и устанавливает факт соблюдения законодательства о безопасности полётов. Правоохранители работают на месте инцидента.