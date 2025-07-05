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5 июля, 15:43

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в российском регионе

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле под Омском

В Омской области неподалёку от посадочной площадки «Поповка» в Азовском районе частный легкомоторный самолёт «Цессна» совершил жёсткую посадку. Воздушное судно приземлилось на открытом грунте, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В результате происшествия самолёт получил повреждения. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — доложили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку и устанавливает факт соблюдения законодательства о безопасности полётов. Правоохранители работают на месте инцидента.

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Пять человек пострадали при падении одномоторного самолёта в Нью-Джерси

Ранее сообщалось о нестандартном случае в небе над столицей. Пилоты самолёта едва не столкнулись с парапланеристом, который совершал несанкционированный полёт вблизи Шереметьево. К счастью, управлявший зелёным летательным средствам любитель неба не пострадал.

Кадр с места происшествия. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Ольга Сливченко
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