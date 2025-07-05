Тырят продукты: Звезду «Дома-2» вместе с женой обвинили в серийных кражах из магазина

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова обвиняют в серийных кражах продуктов из подмосковного магазина «Дикси». По словам персонала, экс-звезда телестройки вместе с женой Светланой набирает продукты, но оплачивают только часть из них. Сотрудники зафиксировали множество эпизодов воровства на камерах видеонаблюдения, сообщает телеграм-канал Mash.

Александр Гобозов ворует продукты в магазине. Видео © Telegram/ Mash

Сотрудники рассказали, что бывали случаи, когда им приходилось гоняться за ними с просьбой вывернуть пакеты и оплатить неоплаченное. В ответ на обвинения Гобозов и его жена отрицают все претензии. Они утверждают, что подобные ситуации происходили, но это всего лишь недоразумения, связанные с забывчивостью при оплате.