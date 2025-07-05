В XIX веке преподобный Серафим Саровский оставил потомкам множество пророчеств, которые до сих пор остаются предметом пристального внимания как всего православного мира, так и далёких от религии людей. ИА «Кулик» передаёт содержание некоторых посланий святого.

По данным агентства, он предрёк события, которые уже сбылись, в том числе свержение монархии в России, надвигающуюся революцию и масштабные гонения, с которыми столкнулось православие. Теперь стало известно о другом пророчестве Саровского.

Своим прорицанием преподобный сообщает потомкам, что именно Россия станет духовным лидером всего мира.

«Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной, под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром», — такое будущее предрекал стране Саровский.

В своих наставлениях святой предвидел, что Россия, несмотря на изменчивость мировых обстоятельств, всегда будет сохранять роль духовного маяка для человеческого рода. Он также указывал, что все невзгоды, которые выпадут на долю родины, не уменьшат её величия, а напротив — сделают её лишь крепче.