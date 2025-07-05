Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти

Легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассе в Ленинградской области. Об инциденте сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В субботу днём между Гостилицами и Таменгонтом самолёт совершил аварийную посадку прямо на дорогу. Экипаж из трёх человек не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.

«Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура», — говорится в сообщении надзорного ведомства.