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5 июля, 18:27

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассе в Ленинградской области. Об инциденте сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В субботу днём между Гостилицами и Таменгонтом самолёт совершил аварийную посадку прямо на дорогу. Экипаж из трёх человек не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.

«Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Ранее сегодня сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в поле под Омском. Воздушное судно приземлилось на открытом грунте, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Наталья Демьянова
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