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5 июля, 20:42

СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта в Ленинградской области

Следственный отдел в Ленинградской области инициировал проверку после аварийной посадки частного самолёта, произошедшей 5 июля вблизи автодороги в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воздушное судно. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Вечером 5 июля 2025 года воздушное судно совершило вынужденную жёсткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту воздушного судна находилось 3 человека, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Параллельно с работой следователей, Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала собственную проверку. По предварительным сведениям, пилот принял решение о посадке из-за технических неполадок.

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Ранее Life.ru сообщал, что легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на трассе в Ленинградской области. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура контролирует соблюдение норм авиационной безопасности.

Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Тимур Хингеев
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