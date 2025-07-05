СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта в Ленинградской области

Следственный отдел в Ленинградской области инициировал проверку после аварийной посадки частного самолёта, произошедшей 5 июля вблизи автодороги в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воздушное судно. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«Вечером 5 июля 2025 года воздушное судно совершило вынужденную жёсткую посадку в районе автодороги в Ломоносовском районе Ленинградской области. На борту воздушного судна находилось 3 человека, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Параллельно с работой следователей, Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала собственную проверку. По предварительным сведениям, пилот принял решение о посадке из-за технических неполадок.