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5 июля, 21:34

Пытавшегося пройти к Путину художника увезли в психбольницу

MK.Ru: Художник доставлен в психбольницу после попытки встречи с Путиным

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На Красной площади в Москве был задержан и госпитализирован в психиатрическую больницу художник-пейзажист. Инцидент произошёл после его попытки встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает MK.Ru.

Как передаёт издание, мужчина 37 лет привлёк к себе внимание сотрудников охраны неадекватным поведением. Он настойчиво заявлял о желании увидеться с главой государства и допустил ряд «странных высказываний».

Художник был успешен в своей профессии и организовывал персональные выставки. Однако ему пришлось оставить работу из-за тяжёлой болезни.

Песков: Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Минске
Песков: Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Минске

Ранее состоялась встреча президента Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в частности, ситуация в сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Особое внимание было уделено необходимости повышения доступности жилья для граждан.

Антон Голыбин
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