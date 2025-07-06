Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили приём и выпуск самолётов
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Временные ограничения на полёты в московских аэропортах Домодедово и Жуковский были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.
Напомним, план «Ковёр» был введён в аэропортах Домодедово и Жуковский в 23:41 по московскому времени. Часом ранее ограничения коснулись и воздушной гавани Санкт-Петербурга.