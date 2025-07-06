Хинштейн опроверг жесткое обращение с переселенцами в ПВР в Понырях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил пункт временного размещения (ПВР) в Понырях, чтобы лично оценить условия проживания переселенцев и проверить информацию о якобы плохом отношении к ним.

Хинштейн в ПВР в Понырях. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Хинштейн встретился с 51 проживающим в ПВР, среди которых есть люди, находящиеся там с августа, а также те, кто вернулся с территории Украины. Он подчеркнул важность личного общения с каждым из них, чтобы узнать об их проблемах и потребностях.

«Жесткое обращение персонала, нецензурные выражения, отсутствие лекарств, праздники жизни, которые устраивают сотрудники учреждения — ни от одного из постояльцев не услышал плохого слова, которое могло бы хоть как-то подтвердить факты, изложенные в СМИ. Для меня это самое главное!» — отметил врио губернатора.

Переселенцы заверили, что персонал ПВР внимателен и чуток, им выдают необходимые лекарства, хорошо кормят и помогают с гигиеной. Единственным пожеланием большинства было скорейшее возвращение домой. Хинштейн также принял ряд частных обращений о сложностях с получением сертификатов и оформлением выплат для тех, кто находился в оккупации, и пообещал оказать помощь в решении этих вопросов.

В ходе проверки Хинштейн также выявил межличностный конфликт между представителями Поныровской ЦРБ и коллективом ПВР, однако подчеркнул, что это не имеет отношения к проживающим там людям. По факту распространения чесотки из-за несвоевременной постановки диагноза будет проведена служебная проверка. Также врио губернатора сообщил о двух случаях хищения денег у пожилых людей, проживающих в ПВР. По одному делу ведётся судебное разбирательство. Подозреваемый в кражах сотрудник уже уволен, ситуация находится на контроле прокуратуры.