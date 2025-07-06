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6 июля, 00:43

«Эмоции похмельного человека»: Карасин прокомментировал слова Рютте об угрозе со стороны РФ

Карасин напомнил Рютте о принятом 30 лет назад решении НАТО выйти к границам РФ

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны России. Он предположил, что Рютте часто обижали в детстве, поэтому генсек пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя.

«Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Он также напомнил о принятом более 30 лет назад решении НАТО двинуться на восток к границам РФ. По его словам, это была не ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Рютте выучить русский язык. По его словам, он может пригодиться генсеку в сибирском лагере.

Алена Пенчугина
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