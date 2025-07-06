«Эмоции похмельного человека»: Карасин прокомментировал слова Рютте об угрозе со стороны РФ

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны России. Он предположил, что Рютте часто обижали в детстве, поэтому генсек пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя.

«Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Он также напомнил о принятом более 30 лет назад решении НАТО двинуться на восток к границам РФ. По его словам, это была не ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем.