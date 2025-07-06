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6 июля, 01:53

Появились кадры с места жёсткой посадки Aн-2 в Забайкалье

МЧС России опубликовало видео с места жёсткой посадки Aн-2 в Забайкалье

В Забайкалье самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку. На борту находились 11 человек: пилот и 10 парашютистов, которые планировали совершить прыжки. Предварительно, пострадали 6 человек, погибших нет. Возгорания не произошло. Кадры с места происшествия опубликовало региональное МЧС.

Кадры с места жёсткой посадки. Видео © Telegram / МЧС Забайкальского края

Борт был вынужден приземлиться в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после вылета. На месте работают специалисты.

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Напомним, что инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. Борт принадлежит ДОСААФ России. На место происшествия выехали все экстренные службы.

Обложка © Telegram / МЧС Забайкальского края

Антон Голыбин
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