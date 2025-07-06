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6 июля, 01:37

В Забайкалье самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку

SHOT: В Забайкалье в результате жëсткой посадки Ан-2 пострадали шесть человек

В Забайкалье самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку. По данным SHOT, пострадали минимум 6 человек.

Ан-2. Фото © SHOT

Ан-2. Фото © SHOT

Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. В телеграм-канале уточнили, что борт принадлежал ДОСААФ России. На место происшествия выехали все экстренные службы.

Ан-2. Фото © SHOT

Ан-2. Фото © SHOT

Ан-2. Фото © SHOT

Ан-2. Фото © SHOT

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в российском регионе
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в российском регионе

Ранее легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти. Экипаж из трёх человек не пострадал. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным сведениям, пилот принял решение о посадке из-за технических неполадок.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
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