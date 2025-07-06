В Забайкалье самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку. По данным SHOT, пострадали минимум 6 человек.

Ан-2. Фото © SHOT

Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. В телеграм-канале уточнили, что борт принадлежал ДОСААФ России. На место происшествия выехали все экстренные службы.

Ан-2. Фото © SHOT

Ан-2. Фото © SHOT