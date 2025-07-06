В Забайкалье самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку
SHOT: В Забайкалье в результате жëсткой посадки Ан-2 пострадали шесть человек
В Забайкалье самолëт Ан-2 совершил жëсткую посадку. По данным SHOT, пострадали минимум 6 человек.
Инцидент произошёл в Читинском районе недалеко от села Смоленка. В телеграм-канале уточнили, что борт принадлежал ДОСААФ России. На место происшествия выехали все экстренные службы.
Ранее легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на трассе в Ленобласти. Экипаж из трёх человек не пострадал. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным сведениям, пилот принял решение о посадке из-за технических неполадок.
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