Раскрыты детали поджога торгового центра «Пассаж» в Коми

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) отдавали себе отчёт в том, что люди не смогут спастись из огня, однако проявили безразличие к этому. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».

Трагедия в ТЦ произошла 11 июля 2005 года. В результате пожара погибли 25 человек, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести. Виновные Антон Коростелев и Алексей Пулялин приговорены судом к пожизненному лишению свободы.

Суд установил, что действия поджигателей были совершены с прямым умыслом, что свидетельствует об особой жестокости и цинизме преступления.

«Используя при поджоге большой объём легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путём эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц», — говорится в документе.

В материалах дела также отмечается, что Коростелев и Пулялин, несмотря на молодой возраст, имели устойчивое антиобщественное поведение.