Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 03:40
3330

Раскрыты детали поджога торгового центра «Пассаж» в Коми

РИА «Новости»: Поджигатели ТЦ в Ухте осознавали, что люди не смогут выбраться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nampix

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) отдавали себе отчёт в том, что люди не смогут спастись из огня, однако проявили безразличие к этому. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».

Трагедия в ТЦ произошла 11 июля 2005 года. В результате пожара погибли 25 человек, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести. Виновные Антон Коростелев и Алексей Пулялин приговорены судом к пожизненному лишению свободы.

Суд установил, что действия поджигателей были совершены с прямым умыслом, что свидетельствует об особой жестокости и цинизме преступления.

«Используя при поджоге большой объём легковоспламеняющейся жидкости (не менее 10 литров) в районе центральной лестницы, которая являлась основным путём эвакуации находившихся в здании людей, осужденные осознавали, что огонь лишит возможности находящихся в здании людей эвакуироваться через основной выход и предвидели наступление смерти двух и более лиц», — говорится в документе.

В материалах дела также отмечается, что Коростелев и Пулялин, несмотря на молодой возраст, имели устойчивое антиобщественное поведение.

Возгорание в торговом центре «Метрополис» было ликвидировано
Возгорание в торговом центре «Метрополис» было ликвидировано

Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре «Метрополис» в Москве. Возгорание возникло в помещениях цокольного этажа, где хранилось складируемое имущество. В целях безопасности из здания были эвакуированы более трёхсот человек. Информация о пострадавших не поступала.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar