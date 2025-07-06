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6 июля, 03:47

В Германии раскрыли, что произойдёт на Украине к осени

Bild: Запас ракет Patriot в Киеве истощится за неделю, HIMARS — к осени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Украина держится на запасах оружия и боеприпасов, которые у неё есть, но их хватит ненадолго. Военный эксперт Карло Масала из Мюнхенского университета предупреждает — если Киев не получит новые поставки, то к концу лета запасы могут сильно иссякнуть. Тогда ситуация станет действительно тяжёлой, и Европе придётся срочно что-то делать. Об этом пишет Bild.

Без управляемых ракет Patriot скорость ответных пусков значительно упадёт, а точность ухудшится. Специалист Томас Тейнер отмечает, что отсутствие ракет Patriot может привести к серьёзным разрушениям в Киеве. Европа способна частично компенсировать дефицит американских артиллерийских боеприпасов, но с ракетами GMLRS и PAC-3 ситуация сложнее.

По словам Тейнера, боеприпасов для реактивных систем HIMARS хватит примерно до сентября при бережном расходовании. Однако с Patriot дела обстоят хуже — если Россия начнёт массированные пуски баллистических ракет, имеющиеся запасы могут исчерпаться всего за одну-две недели. В таком случае Незалежная останется без защиты.

Если ракеты Patriot закончатся, Киеву придётся вывести из города и другие системы, например, немецкие комплексы IRIS-T, поскольку без поддержки Patriot они перестанут эффективно работать. Эксперт подчёркивает, что без Patriot Украина окажется уязвимой перед баллистическими и крылатыми ракетами.

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А ранее в Норвегии заявили, что военная поддержка, оказываемая Осло Украине, не только истощает ресурсы самой Норвегии, но и усугубляет геополитическое положение Киева. Согласно экспертам, исход войны это не изменит. Однако будет способствовать тому, что конфликт продлится ещё немного.

Тимур Хингеев
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