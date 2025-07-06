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6 июля, 05:08

Российские десантники ликвидировали группу иностранных наёмников

Десантник Сухой: Российские военные ликвидировали четырёх наёмников ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские десантники уничтожили четырёх иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА «Новости» сообщил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой. Офицер-десантник рассказал, что лично наблюдал присутствие иностранных граждан в рядах ВСУ.

Сухой уточнил, что не может точно определить гражданство уничтоженных наёмников, так как у них не было при себе документов и опознавательных знаков.

«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырёх человек где-то… Живых не видел», — добавил военный.

Точно в цель: Иностранные наёмники ВСУ ликвидированы ударами «Гераней» под Запорожьем
Точно в цель: Иностранные наёмники ВСУ ликвидированы ударами «Гераней» под Запорожьем

Ранее в Запорожской области российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков, сражающихся на стороне ВСУ. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором зафиксированы мощные взрывы и возгорание на территории базы отдыха «Меридиан».

Антон Голыбин
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