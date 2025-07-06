Российские десантники уничтожили четырёх иностранных наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА «Новости» сообщил командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой. Офицер-десантник рассказал, что лично наблюдал присутствие иностранных граждан в рядах ВСУ.

Сухой уточнил, что не может точно определить гражданство уничтоженных наёмников, так как у них не было при себе документов и опознавательных знаков.

«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырёх человек где-то… Живых не видел», — добавил военный.