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6 июля, 06:44

Выяснилось, как свидетели смогли опознать поджигателя ТЦ «Пассаж» в Ухте

РИАН: Поджигателя ТЦ «Пассаж» в Ухте опознали по волосам цвета цыплёнка

11 июля 2005 года в торговом центре «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) произошёл пожар, вызванный умышленным поджогом. Обложка © ТАСС / Газета «Ухта»

11 июля 2005 года в торговом центре «Пассаж» в Ухте (Республика Коми) произошёл пожар, вызванный умышленным поджогом. Обложка © ТАСС / Газета «Ухта»

Свидетели трагического пожара в торговом центре «Пассаж» в Ухте, унёсшего жизни 25 человек, опознали одного из поджигателей — Антона Коростелёва — по характерным светло-жёлтым волосам «цвета цыплёнка». Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА «Новости», после преступления поджигатель изменил внешность — подстриг и перекрасил волосы в чёрный цвет.

Судебное разбирательство установило, что Коростелёв кардинально изменил внешность после преступления. Свидетелям были предъявлены фото- и видеоматериалы, запечатлевшие подозреваемого через три дня после пожара — со светлыми волосами характерного оттенка.

«Свидетель опознала Коростелёва по фотографиям, где он запечатлён со светло-жёлтыми волосами «цвета цыплёнка». Именно так выглядел молодой человек, который 11.07.2005 подошёл к Пулялину, находившемуся в палисаднике за к/т «Дружба», — сказано в документе.

Как установило следствие, именно с этого места Коростелёв и Пулялин направились к торговому центру, где разлили легковоспламеняющуюся жидкость и совершили поджог. Изменение внешности одним из преступников после трагедии стало важным доказательством в этом громком деле.

11 июля 2005 года в результате поджога торгового центра «Пассаж» погибли 25 человек, ещё 10 получили тяжёлые травмы. Первоначально задержанные по подозрению в поджоге Коростелёв и Пулялин были оправданы, однако позднее суд пересмотрел дело и приговорил их к пожизненному лишению свободы.

Раскрыты детали поджога торгового центра «Пассаж» в Коми
Раскрыты детали поджога торгового центра «Пассаж» в Коми

Ранее в Амурской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке поджога здания военкомата. По данным следствия, мужчина планировал совершить акт поджога с целью срыва отправки военнослужащих в зону СВО.

Алиса Хуссаин
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