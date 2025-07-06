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6 июля, 06:49

В Японии мужчина наведался в бар и жестоко зарезал двух сотрудниц

NHK: В Японии мужчина жестоко зарезал двух сотрудниц женского бара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

В японском городе Хамамацу префектуры Сидзуока мужчина убил двух сотрудниц бара, напав на них с ножом. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным следствия, примерно в час ночи в воскресенье (19:00 мск субботы) мужчина, в сопровождении сотрудницы, вошёл в так называемый «бар с девушками». Там он, используя два ножа кукри с 20-сантиметровыми изогнутыми лезвиями, напал на женщину-менеджера, нанеся ей удары в спину, а затем атаковал и свою спутницу.

После нападения пострадавшие были экстренно госпитализированы, но врачи не смогли их спасти. Полиция задержала Итиро Ямаситу — 41-летнего безработного, часто посещавшего бар, где произошло преступление. Он признался в содеянном, однако мотивы его действий остаются невыясненными.

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Мария Любицкая
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