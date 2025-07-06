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6 июля, 07:41

В перечень террористов и экстремистов в России попали 155 подростков

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В России 155 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет включены в официальный перечень террористов и экстремистов. О такой статистике свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

Согласно информации ведомства, среди них один 14-летний, 23 пятнадцатилетних, 46 шестнадцатилетних и 85 семнадцатилетних. Все несовершеннолетние являются частью общего перечня. Всего в список внесены 17 820 человек.

Ещё четверых ВСУшников внесли в перечень террористов и экстремистов
Ещё четверых ВСУшников внесли в перечень террористов и экстремистов

Ранее Life.ru уже писал про беспрецедентно юного молодого человека, который пополнил список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Им стал Амир Шагатов* — подросток из Оренбурга, родившийся 13 апреля 2011 года.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ольга Сливченко
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