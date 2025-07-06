Украинское общество подвергается тотальной милитаризации и это происходит в то время, когда западные державы упорно распространяют и поддерживают ложную информацию о националистической группировке «Азов»*. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о «деполитизации» полка «Азов»*, они способствуют полной милитаризации украинского общества», — сказано в материале.

Издание акцентирует внимание на том, как молодёжная организация «Центурия» систематически прививает детям националистические убеждения, тренирует их для участия в боевых действиях и обучает обращению с вооружением.

Ранее сообщалось, что украинское националистическое движение охвачено нарастающим противостоянием между двумя мощными течениями, корни которых уходят в нацбат «Азов»*. После обороны Мариуполя бывшие единомышленники пошли разными путями: Андрей Билецкий, стоявший у истоков движения, сформировал 3-ю штурмовую бригаду, а вернувшиеся из неволи командиры во главе с «Редисом» возродили «Азов»* под эгидой Нацгвардии. Между собой представители двух формирований не ладят.