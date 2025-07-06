Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 07:55

Полная милитаризация: В Германии раскрыли ложь Запада о ситуации на Украине

JW: Запад врёт об «Азове»*, на Украине продолжается милитаризация

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Украинское общество подвергается тотальной милитаризации и это происходит в то время, когда западные державы упорно распространяют и поддерживают ложную информацию о националистической группировке «Азов»*. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«В то время как немецкие и другие западные политики, СМИ и аналитические центры продолжают распространять ложь о «деполитизации» полка «Азов»*, они способствуют полной милитаризации украинского общества», — сказано в материале.

Издание акцентирует внимание на том, как молодёжная организация «Центурия» систематически прививает детям националистические убеждения, тренирует их для участия в боевых действиях и обучает обращению с вооружением.

«Азов»* уличили в незаконном использовании труда российских военнопленных
«Азов»* уличили в незаконном использовании труда российских военнопленных

Ранее сообщалось, что украинское националистическое движение охвачено нарастающим противостоянием между двумя мощными течениями, корни которых уходят в нацбат «Азов»*. После обороны Мариуполя бывшие единомышленники пошли разными путями: Андрей Билецкий, стоявший у истоков движения, сформировал 3-ю штурмовую бригаду, а вернувшиеся из неволи командиры во главе с «Редисом» возродили «Азов»* под эгидой Нацгвардии. Между собой представители двух формирований не ладят.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar