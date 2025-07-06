«Суд выиграет легко»: Погребняк встала на сторону Бони в скандале с невестой Лепса

Блогерша Мария Погребняк вмешалась в конфликт между Викторией Боней и 19-летней невестой певца Григория Лепса Авророй Кибой. Она обвинила девушку в клевете и напомнила, что за это можно ответить в суде. Об этом Погребняк написала в своём Telegram-канале.

«Претензии надо предъявлять не к Боне, а к первоисточнику. Аврора же, на эмоциях, совершила ошибку: во-первых, направила гнев не по адресу, а во-вторых, перешла на личности, обвинив Вику в «низкой социальной ответственности» и озвучив сумму гонорара. Эти голословные утверждения – как раз то, что потенциально наказуемо судом, в отличие от цитирования СМИ. Если Вика захочет, то суд выиграет легко», — написала бывшая жена Павла Погребняка.