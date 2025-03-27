«Ничего за душой нет»: В Госдуме высмеяли предложение Погребняк о «зарплате жены»

Хотелось бы пошутить и спросить: а что входит в перечень тех видов деятельности, которые обозначила блогер, кроме воспитания детей? Оказание интимных услуг мужу тоже входит в этот перечень? А если серьёзно, то я думаю, что блогеру просто не повезло. Вот просто не повезло с мужем, если он у неё есть, и не повезло с мужчинами, если они встречались в её жизни. Потому что когда семья создаётся по любви, то, как правило, не возникает материальных вопросов, кто и что кому должен.