«Ничего за душой нет»: В Госдуме высмеяли предложение Погребняк о «зарплате жены»
Депутат Останина осудила Погребняк за предложение платить «зарплату жены»
Мария Погребняк. Обложка © Telegram / mariapoga_
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала предложение блогера Марии Погребняк о «зарплате жены». По её мнению, если пара создала семью по любви, то вопросы о разделении обязанностей и средств будут решаться спокойно. Она также указала, что супружеская пара несёт одинаковую ответственность за воспитание детей, согласно Конституции.
Хотелось бы пошутить и спросить: а что входит в перечень тех видов деятельности, которые обозначила блогер, кроме воспитания детей? Оказание интимных услуг мужу тоже входит в этот перечень? А если серьёзно, то я думаю, что блогеру просто не повезло. Вот просто не повезло с мужем, если он у неё есть, и не повезло с мужчинами, если они встречались в её жизни. Потому что когда семья создаётся по любви, то, как правило, не возникает материальных вопросов, кто и что кому должен.
Останина указала, что число женщин, которые получили высшее образование, превышает число мужчин с дипломами из вузов. В России большое количество женщин-учёных, которые занимаются важным делом, а не публикуют рассказы о себе в Интернете. Депутат подчеркнула, что главная задача человека — не родить себе подобных, а реализовать себя и принести пользу обществу.
«Наверное, дальше осознания себя блогером, который тиражирует рассказы о себе в социальных сетях, ничего больше в голове и за душой нет. Поэтому, наверное, не с чем выходить из кухни, чтобы принести какую-то пользу обществу. Каждый из нас пришёл в этот мир с одной задачей — не просто родить себе подобных, но и принести пользу обществу, реализовать себя», — заявила Останина в беседе с Life.ru.
Напомним, что блогер и многодетная мама Погребняк заявила, что мужья должны платить жёнам зарплату за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. По её подсчётам, работа женщины оценивается примерно в 250 тысяч рублей: около 150–200 тысяч стоит работа няни и примерно 50 тысяч — выполнение обязанностей уборщицы. Муж, кстати, у блогера есть. В конце января она заключила брак с бизнесменом Игорем Головинским.