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6 июля, 08:29

На Крымском мосту собралась очередь из 750 автомобилей со стороны Тамани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natasha-Aleksandra

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natasha-Aleksandra

Значительный затор образовался на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. По данным на 11:00 мск, в очереди находятся 750 машин. Соответствующие сведения опубликованы в Telegram-канале, освещающем обстановку на переправе.

«В очереди со стороны Тамани находится 750 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — сказано в посте.

При этом, как отметили в сообществе, на встречном направлении — со стороны Керчи — пробок нет.

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Накануне стало известно, что Крымский мост был закрыт на некоторое время. Движение по нему не осуществлялось на протяжении нескольких часов. В качестве причин таких мер были названы работы по обеспечению безопасного перемещения по Керченской переправе.

Ольга Сливченко
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