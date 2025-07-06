На Крымском мосту собралась очередь из 750 автомобилей со стороны Тамани

Значительный затор образовался на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. По данным на 11:00 мск, в очереди находятся 750 машин. Соответствующие сведения опубликованы в Telegram-канале, освещающем обстановку на переправе.

«В очереди со стороны Тамани находится 750 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — сказано в посте.

При этом, как отметили в сообществе, на встречном направлении — со стороны Керчи — пробок нет.