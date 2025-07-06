На Крымском мосту собралась очередь из 750 автомобилей со стороны Тамани
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Значительный затор образовался на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. По данным на 11:00 мск, в очереди находятся 750 машин. Соответствующие сведения опубликованы в Telegram-канале, освещающем обстановку на переправе.
«В очереди со стороны Тамани находится 750 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — сказано в посте.
При этом, как отметили в сообществе, на встречном направлении — со стороны Керчи — пробок нет.
Накануне стало известно, что Крымский мост был закрыт на некоторое время. Движение по нему не осуществлялось на протяжении нескольких часов. В качестве причин таких мер были названы работы по обеспечению безопасного перемещения по Керченской переправе.