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6 июля, 08:39

«Мог стать катастрофой»: Киев скрыл опаснейший сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС

Киев скрыл опаснейший сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Киев не сообщил о неполадках в работе реактора на Южно-Украинской АЭС. Турецкая газета Aydınlık утверждает, что инцидент мог иметь катастрофические последствия, однако информация о нём не была включена в отчёты МАГАТЭ.

«Этот инцидент, который мог стать едва ли не катастрофой, не отражен в докладе МАГАТЭ»,сказано в сообщении.

В статье также упоминается о существовании секретной служебной записки СБУ, из которой следует, что украинские спецслужбы внедрились в крымско-татарские организации и структуры, имеющие связи с Турцией. Также в публикации говорится, что в марте 2024 года полковник СБУ Андрей Семенюк, возглавляющий Южно-украинское управление в Николаевской области, препятствовал МАГАТЭ в обнародовании информации о технической проблеме на Южно-Украинской АЭС.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ. Украинские войска нанесли удары по территории, прилегающей к атомной станции.

Мария Любицкая
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