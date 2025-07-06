Киев не сообщил о неполадках в работе реактора на Южно-Украинской АЭС. Турецкая газета Aydınlık утверждает, что инцидент мог иметь катастрофические последствия, однако информация о нём не была включена в отчёты МАГАТЭ.

В статье также упоминается о существовании секретной служебной записки СБУ, из которой следует, что украинские спецслужбы внедрились в крымско-татарские организации и структуры, имеющие связи с Турцией. Также в публикации говорится, что в марте 2024 года полковник СБУ Андрей Семенюк, возглавляющий Южно-украинское управление в Николаевской области, препятствовал МАГАТЭ в обнародовании информации о технической проблеме на Южно-Украинской АЭС.