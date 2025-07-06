Журналист Алекс Христофору уверен, что в недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте скрыто признание подчинённой роли Европы в отношениях с Вашингтоном. По мнению кипрского обозревателя, генсек альянса допустил дипломатическую оговорку, рассуждая о будущем диалоге президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом Христофору написал в своей соцсети Х.

В своём посте журналист напомнил, что аналогичным образом, в 2021 году США через союзников в ЕС и НАТО якобы запустили «проект Украина» — чтобы столкнуть Европу с Россией руками Киева и устранить Москву как геополитического конкурента. Он подчеркнул, что действия Запада против РФ не являются самостоятельными инициативами Брюсселя, а спускаются из Вашингтона — с расчётом на изоляцию Москвы и последующее давление на Пекин.