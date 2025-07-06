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6 июля, 09:24

Признание подчинения: Журналист раскрыл тайный смысл слов главы НАТО

Журналист Христофору: Высказывание Рютте — признание зависимости Европы от США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Журналист Алекс Христофору уверен, что в недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте скрыто признание подчинённой роли Европы в отношениях с Вашингтоном. По мнению кипрского обозревателя, генсек альянса допустил дипломатическую оговорку, рассуждая о будущем диалоге президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом Христофору написал в своей соцсети Х.

В своём посте журналист напомнил, что аналогичным образом, в 2021 году США через союзников в ЕС и НАТО якобы запустили «проект Украина» — чтобы столкнуть Европу с Россией руками Киева и устранить Москву как геополитического конкурента. Он подчеркнул, что действия Запада против РФ не являются самостоятельными инициативами Брюсселя, а спускаются из Вашингтона — с расчётом на изоляцию Москвы и последующее давление на Пекин.

Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык
Генсек НАТО призвал повысить расходы на оборону или учить русский язык

Ранее на заявление генсека НАТО Марка Рютте отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик высмеял фантазии главы альянса о «сговоре» Москвы и Пекина и предсказал, что Рютте русский язык может пригодиться в сибирском лагере.

Милена Скрипальщикова
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