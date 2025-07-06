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6 июля, 09:46

«Здесь теперь вонища и тухлятина»: В Приморье взорвался грузовик с крабами

В Приморском крае в посёлке Волчанец взорвался грузовик, перевозивший крабов

В посёлке Волчанец Приморского края ночью произошёл взрыв в грузовике, перевозившем морепродукты. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газового баллона, установленного в кузове.

В Приморье ночью произошёл взрыв в грузовике, перевозившем морепродукты. Видео © Telegram / Моё Приморье

«Перевозил он краба. Сейчас тут по всей дороге щупальца. Ночью это произошло, а сейчас 11 часов утра. Здесь просто вонища, тухлятина», — комментирует автор видеоролика, опубликованного в местном паблике.

В результате инцидента десятки тушек краба оказались разбросаны по округе. Из-за жаркой погоды началось быстрое разложение, что привело к появлению резкого и неприятного запаха, который распространился по округе и стал ощутим для местных жителей. Обстоятельства случившегося уточняются, официальных комментариев от экстренных служб пока не поступало.

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Обложка © Telegram / Моё Приморье

Мария Любицкая
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