«Демонстрация силы нарастает»: Политолог раскрыла, зачем США проводят учения рядом с КНР

США планируют провести масштабные военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пентагон хочет, чтобы войска были готовы к быстрой переброске в случае столкновения с Китаем. При этом сама вероятность войны между Штатами и КНР остаётся низкой, заявила политолог Мария Прокофьева в беседе с 360.ru.

«Если мы посмотрим на военные доктрины США, причем задолго до [президента США Дональда] Трампа, то увидим, что политика США последних 10 лет, а то и больше, последовательно направлена на сдерживание Китая, а не на эскалацию конфликта, не на перевод конфликта в какую-то горячую фазу», — рассказала эксперт.

Прокофьева подчёркивает, что экономики обеих стран глубоко переплетены — несмотря на торговые барьеры и санкции, взаимозависимость остаётся значительной. В Вашингтоне осознают, что военный конфликт нанесёт ущерб и американским интересам, поэтому предпочитают демонстрировать силу через сдерживание и устрашение, делая акцент на приоритетности азиатского направления.

«Это всё ещё попытка показать Китаю, что мы — сила, поэтому давайте аккуратно. Вы тут не думайте, что вы какой-то новый мировой центр», — объяснила эксперт.

По словам Прокофьевой, демонстрация мощи в регионе будет лишь усиливаться, сохраняя баланс между силой и дипломатией.