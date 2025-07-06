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Регион
6 июля, 10:17

«Демонстрация силы нарастает»: Политолог раскрыла, зачем США проводят учения рядом с КНР

Политолог Прокофьева: США хотят сдержать Китай, чтобы остаться сверхдержавой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott

США планируют провести масштабные военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пентагон хочет, чтобы войска были готовы к быстрой переброске в случае столкновения с Китаем. При этом сама вероятность войны между Штатами и КНР остаётся низкой, заявила политолог Мария Прокофьева в беседе с 360.ru.

«Если мы посмотрим на военные доктрины США, причем задолго до [президента США Дональда] Трампа, то увидим, что политика США последних 10 лет, а то и больше, последовательно направлена на сдерживание Китая, а не на эскалацию конфликта, не на перевод конфликта в какую-то горячую фазу», — рассказала эксперт.

Прокофьева подчёркивает, что экономики обеих стран глубоко переплетены — несмотря на торговые барьеры и санкции, взаимозависимость остаётся значительной. В Вашингтоне осознают, что военный конфликт нанесёт ущерб и американским интересам, поэтому предпочитают демонстрировать силу через сдерживание и устрашение, делая акцент на приоритетности азиатского направления.

«Это всё ещё попытка показать Китаю, что мы — сила, поэтому давайте аккуратно. Вы тут не думайте, что вы какой-то новый мировой центр», — объяснила эксперт.

По словам Прокофьевой, демонстрация мощи в регионе будет лишь усиливаться, сохраняя баланс между силой и дипломатией.

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Однако на фоне общей напряжённости сторонам всё ещё удаётся заключать соглашения. Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Пекин подписали новую торговую декларацию, которая даст страт открытию китайского рынка для американских производителей.

Владимир Озеров
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